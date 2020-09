Milan, visite mediche per Wilgot Marshage

Wilgot Marshage è pronto a diventare un nuovo giocatore del Milan. Andrà a rinforzare la Primavera. Oggi visite mediche e firma sul contratto lo svedese.

Il Milan non è attento solamente al calciomercato inerente la Prima Squadra. Infatti, ha messo a segno alcuni colpi anche per il settore giovanile. L’ultimo è Wilgot Marshage, proveniente dall’IFK Lidingo.

Il centrocampista svedese classe 2004 è arrivato alle 9:15 presso la clinica La Madonnina di Milano per svolgere le consuete visite mediche. Nel pomeriggio firmerà il contratto che lo legherà al club rossonero. Dovrebbe giocare con la Primavera di Federico Giunti.

Marshage è capitano della Svezia Under 17 e in patria viene considerato un talento con buone prospettive per il futuro. Gli osservatori del Milan lo seguivano già lo scorso anno. Il ragazzo a dicembre sostenne un periodo di prova a Milano e adesso corona il sogno di vestire la maglia rossonera.

