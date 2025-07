Bloccata la cessione, può restare al Milan almeno fino a gennaio

Colpo di scena in casa Milan, cambiano i piani su uno dei giocatori presenti nella rosa rossonera: potrebbe rimanere almeno fino a gennaio, cosa è successo

Continua la programmazione del futuro in casa Milan. Il mercato è ancora un cantiere con la scritta lavori in corso ben evidente, e in questo marasma di notizie, manovre, offerte e controfferte, spunta ogni tanto qualche novità che potrebbe sorprendere i tifosi. Ad esempio quella relativa al futuro di un calciatore rossonero che sembrava ai margini del progetto e destinato ai saluti nei prossimi giorni, ma la cui cessione sarebbe invece stata bloccata.

In un periodo in cui il tecnico Max Allegri sta per la prima volta toccando con mano la qualità dei giocatori a sua disposizione, di quelli più famosi e conosciuti, come Rafa Leão o Christian Pulisic, ma anche dei giovanissimi provenienti dal Milan Futuro, è chiaro che le valutazioni possano cambiare settimana dopo settimana, giorno dopo giorno.

Per quanto si sia partiti con l’idea di rinforzare la rosa in tutti i reparti, potrebbe infatti non essere semplice, da qui alla chiusura del mercato, riuscire a completare il programma di acquisti necessari per mettere a disposizione del tecnico due giocatori di alto livello per ogni ruolo, ed è proprio per questo motivo che qualcuno degli “esuberi” potrebbe alla fine rimanere. In particolare un ragazzo brillante che, con le sue prestazioni, sembrerebbe aver impressionato tutti a Milanello.

Niente cessione per lui, può restare fino a gennaio: cambiano i programmi in casa Milan

Con la cessione di Theo Hernandez, è chiaro che un terzino sinistro di altissimo livello dovrà arrivare nei prossimi giorni, considerando che su quella corsia al momento Allegri può contare sul solo Bartesaghi, con eventualmente l’adattamento di uno dei terzini destri a disposizione, Alex Jimenez, Emerson Royal e Filippo Terracciano.

Un quartetto di esterni difensivi che, in realtà, non convince del tutto né il tecnico livornese, né i tifosi. Chiaramente in questo reparto il club proverà quindi a intervenire, magari liberandosi anche di giocatori che non hanno saputo dare molto fin qui alla causa rossonera, come Royal. Non dovessero però le cose andare secondo i piani, sembra evidente che una mano in questa zona di campo potrebbe servire anche dalle giovanili.

Proprio per questo la cessione in prestito di Vittorio Magni, terzino destro che ha disputato l’ultima stagione in C con il Milan Futuro, è stata al momento bloccata.

Considerando i cambiamenti che potranno coinvolgere sul mercato i terzini attualmente a disposizione di Allegri, avere in rosa un calciatore come il milanese classe 2006 potrebbe rivelarsi infatti importante per evitare di cominciare la stagione con un quartetto di terzini incompleto o comunque non del tutto affidabile. A gennaio le valutazioni potrebbero cambiare, ma per il momento il suo futuro potrebbe essere ancora in rossonero.