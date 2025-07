Bye bye Milan, un top se ne va: destinazione clamorosa

Il Milan si prepara a cedere un altro elemento importante della propria rosa: il club di Premier lo vuole subito.

Dopo Samuele Ricci e Luka Modric il Milan sta per mettere a segno il terzo colpo di questo calciomercato estivo. Manca solo l’ufficialità per lo sbarco a Milanello di Pervis Estupinan: i rossoneri hanno trovato l’accordo con il Brighton sulla base di 18 milioni di euro più bonus. Il direttore sportivo Igli Tare sta poi cercando di chiudere anche per Ardon Jashari del Bruges e Marc Pubill dell’Almeria: tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima ci saranno senz’altro novità.

Tare è però al lavoro anche sul fronte cessioni. Il Milan ha giù guadagnato più di 100 milioni di euro grazie alle cessioni di Tijjani Reijnders (al Manchester City) e Theo Hernandez (all’Al-Hilal), oltre al riscatto di Pierre Kalulu da parte della Juventus. In più c’è il prestito di Francesco Camarda al Lecce con diritto di riscatto a favore dei salentini e controriscatto per i rossoneri.

Stando alle indiscrezioni sembra che anche altri giocatori siano destinati a lasciare il Milan. Morata attende il via libera dal Galatasaray per trasferirsi definitivamente al Como, Musah è cercato da Napoli e Nottingham Forest, mentre Okafor potrebbe finire in Bundesliga (Lipsia o Werder Brema). Non è tutto: le ultime voci parlano anche del probabile addio di un elemento della difesa milanista.

Bye bye Milan: parte un altro top, futuro in Premier

Il club di via Aldo Rossi ha inserito tra i cedibili anche Strahinja Pavlović. Il 24enne serbo non sembra rientrare nei piani di Massimiliano Allegri: il tecnico livornese avrebbe già dato l’ok a una sua eventuale partenza. Arrivato la scorsa estate dal Salisburgo con grandi aspettative, il difensore della Nazionale serba non ha mai convinto fino in fondo: 29 presenze con il Milan tra Serie A, Coppa Italia e Champions League con due reti messe a segno in campionato.

Pavlovic è molto stimato in Premier League: qualche settimana fa era circolata la voce di un forte interessamento del Brighton, che ora potrebbe anche fare un nuovo tentativo visti i contatti di questi giorni con i rossoneri per il probabile trasferimento di Estupinan a Milano.

Tuttavia i rumors dall’Inghilterra dicono che è l’Aston Villa il team che sta monitorando con più attenzione la situazione che riguarda Pavlovic. I Villans sono a caccia di un difensore di qualità che abbia già accumulato una certa esperienza in campo internazionale: l’ex Salisburgo ha tutti i requisiti che sta cercando il club di Birmingham.