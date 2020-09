Calciomercato Milan, Krunic-Torino: ecco cosa serve

Il centrocampista Rade Krunic resta in uscita dal Milan. Il calciatore, accostato al Friburgo, piace al Torino di Giampaolo. Le ultime sull’affare

Rade Krunic potrebbe lasciare il Milan negli ultimi giorni di calciomercato. Il centrocampista bosniaco resta in uscita, anche se la pista Friburgo si è raffreddata. I rossoneri hanno temporeggiato troppo e i tedeschi hanno chiuso per un altro calciatore.

L’ex Empoli continua a piacere al Friburgo ma non è una più una priorità ed è sempre nel mirino del Torino.

Come riporta Calciomercato.com, i granata per provare l’affondo a Krunic dovranno prima riuscire a piazzare gli esuberi, così da accontentare Marco Giampaolo, che vorrebbe tornare ad allenarlo.

