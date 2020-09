Milan, Calhanoglu: “Mi sento a casa. Ecco il mio segreto”

Hakan Calhanoglu è stato il protagonista principale del successo del Milan contro il Bodo Glimt. Ecco le sue parole, rilasciate ai canali ufficiali del club

Hakan Calhanoglu non si ferma più. Il turco del Milan è stato il protagonista, con due gol e un assist, della sfida contro il Bodo/Glimt. Ecco le sue parole rilasciate al termine del match: “Il mio segreto è la mia famiglia che mi sta vicino, mio figlio e mia moglie sono la mia forza – ammette ai microfoni di MilanTv – Amo giocare trequartista, in questo ruolo riesco a mostrare le mie qualità.

Abbiamo sofferto con il Bodo ma l’importante è aver passato il turno. Noi giocatori non siamo robot, siamo persone normali anche se dobbiamo dare il massimo. Mi sento a casa e a Milano sto bene, ora mancano solo i tifosi”.

