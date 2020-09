Tuttosport – Paquetà al Lione: ecco cosa manca per chiudere

Lucas Paquetà è stato messo sul mercato dal Milan. Il brasiliano è l’ago della bilancia: con la sua cessione i rossoneri andrebbero su un forte difensore e un centrocampista.

Lucas Paquetà è già con le valigie in mano. Il Milan l’ha messo sul mercato e la società più vicina ad assicurarsi le prestazioni del brasiliano sembrerebbe il Lione. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il club rossonero sta dialogando assiduamente con i transalpini per trovare un accordo, ma il sì non è ancora arrivato. L’intesa è ancora lontana e le due società stanno discutendo sulla formula: il Milan potrebbe aprire al prestito con obbligo di riscatto.

L’accordo manca anche per quanto riguarda la valutazione del giocatore, con il Milan che vorrebbe circa 23 milioni, mentre il Lione non supera i 20. La sensazione è che l’intesa possa essere trovata perché c’è la volontà di tutti che l’affare si faccia, c’è da trovare la giusta quadra, magari accelerata da una cessione da parte dei francesi.

CALHANOGLU: GRANDE FIDUCIA DAL MISTER