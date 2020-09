Calciomercato Milan, Maldini stregato da Hauge | C’è l’offerta!

Calciomercato Milan, i rossoneri avrebbero fatto un’offerta al Bodo/Glimt per Jens-Petter Hauge. Le ultime news.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il Milan avrebbe fatto subito un’offerta per Jens Petter Hauge. Ieri a San Siro il calciatore si è messo in luce nel Bodo/Glimt, l’avversario dei rossoneri per il secondo turno preliminare. Una spina nel fianco continua per la difesa del Diavolo; Paolo Maldini ne sarebbe rimasto stregato, tanto da spingersi a fare subito una proposta ai norvegesi.

Come scrivono i colleghi, il Milan avrebbe fatto un’offerta da 4 milioni per acquistare subito Hauge. Il suo profilo si sposa bene con il modulo di Stefano Pioli e col gioco rossonero. Ecco perché Maldini e Frederic Massara fanno sul serio. Nell’offerta ci sarebbero anche dei bonus. Da segnalare l’interesse anche del Manchester City e del Brighton per il calciatore.

In un’intervista rilasciata ad un quotidiano norvegese, Hauge ha rivelato: “Mi piacerebbe giocare a San Siro, ho parlato con Maldini“. Il Milan si prepara a chiudere il colpo a sorpresa? Vedremo se davvero Maldini andrà fino in fondo. Al momento comunque la priorità è un difensore centrale.

