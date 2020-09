Milan, infortunio Roback: il comunicato ufficiale

Emil Roback ha riportato una frattura del radio. Ecco il comunicato sulle condizioni del giovane attaccante del Milan Primavera

La prima partita in Primavera per Emil Roback non è stata fortunata. Il giovane attaccante, in occasione della sfida contro il Cagliari, ha riportato una frattura del radio.

Ecco il comunicato riportato dai canali ufficiali:

Gli esami effettuati su Emil Roback, hanno evidenziato una frattura intraspongiosa del radio, riportata durante Cagliari-Milan. Per 15 giorni potrà allenarsi individualmente indossando in via precauzionale un tutore. Al termine delle due settimane sarà rivalutato.

