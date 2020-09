Milan, Musacchio a Milanello: lavoro individuale

Mateo Musacchio a Milanello prosegue il lavoro di riatletizzazione per tornare il prima possibile in gruppo. Stefano Pioli lo aspetta

Non manca molto al rientro in campo di Mateo Musacchio. Stefano Pioli si augura di rivederlo in gruppo già dopo la sosta, così come Alessio Romagnoli. L’emergenza in difesa in casa Milan si è aggravata dopo la positività al Covid-19 di Duarte e Kjaer e Gabbia, senza un intervento sul mercato, sono chiamati a stringere i denti ancora per un po’.

Il Milan, attraverso i propri canali ufficiali, ha mostrato lex centrale del Villarreal sui campi di Milanello. Musacchio – si legge su Twitter – sta proseguendo il percorso di riatletizzazione.