Milenkovic e Pezzella non si muovono: “E’ la volontà del presidente”

Parla Beppe Iachini. Il tecnico della Fiorentina è intervenuto in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni sui difensori, obiettivi del Milan

Intervenuto in conferenza stampa, Beppe Iachini, ha parlato del futuro di Milenkovic, Pezzella e Chiesa, accostati al Milan in queste settimane: “La volontà del presidente e della società è quella di trattenerli tutti, non so niente di diverso”.

Chiesa – “Oggi l’ho dovuto frenare perché andava troppo forte. Lavora bene e si impegna molto. È qui con noi e non abbiamo sentore di altre cose. Vuole bene alla Fiorentina, è attaccato alla maglia e rende al meglio. Tutto può accadere nel mercato”.

