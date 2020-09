Rangnick, contatti con la Roma: Fonseca a rischio

Sfumata la possibilità di trasferirsi al Milan, adesso per Ralf Rangnick si potrebbe aprire la possibilità di andare alla Roma al posto di Paulo Fonseca.

Per mesi si è parlato dell’approdo di Ralf Rangnick al Milan, ma poi le cose sono andate diversamente. Il club rossonero ha deciso di confermare Stefano Pioli e lo stesso manager tedesco non era convinto del trasferimento.

L’arrivo dell’ormai ex Head of Sport and Development Soccer della Red Bull avrebbe comportato una rivoluzione. Uno stravolgimento che alla fine i vertici societari milanisti hanno preferito non affrontare, anche perché sarebbe stato costoso. È stata scelta la strada della continuità, confermando anche giocatori esperti come Simon Kjaer e Zlatan Ibrahimovic che invece Rangnick non avrebbe tenuto.

Nonostante il mancato approdo al Milan, non è escluso che il 62enne tedesco possa comunque approdare in Serie A a breve. Oggi il Corriere della Sera spiega che la panchina di Paulo Fonseca è a rischio e domenica la Roma affronta la Juventus. In caso di sconfitta, il nuovo patron Friedkin potrebbe decidere di dare una svolta cambiando allenatore.

Dei contatti tra la proprietà giallorossa e Rangnick ci sono già stati. Il tedesco ricoprirebbe sia il ruolo di tecnico che di dirigente, così da avere ampi poteri. Ciò che voleva pure al Milan. Alla Roma piacciono anche Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, però sono opzioni più complicate.

