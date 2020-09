Calciomercato Milan – Florentino Luis al Monaco: è ufficiale

Florentino Luis passa dal Benfica al Monaco in prestito senza diritto di riscatto. Per mesi il talento lusitano è stato accostato anche al Milan.

La notizia era attesa e oggi è arrivata: Florentino Luis è un nuovo giocatore del Monaco. Il centrocampista portoghese si trasferisce nel Principato, proveniente dal Benfica, con la formula del prestito secco.

Il club monegasco non si è garantito alcun diritto di riscatto, dunque rischia di valorizzare un giocatore che poi restituirà alla società di appartenenza. Insomma, non la migliore delle operazioni. Anche se non va escluso un accordo verbale tra le due dirigenze per discutere più in là di un eventuale trasferimento a titolo definitivo, visti i buoni rapporti esistenti.

Florentino Luis era stato un obiettivo del Milan nell’ultimo mercato invernale e c’erano stati contatti anche settimane addietro. Tuttavia, il management sportivo rossonero ha deciso di non affondare il colpo per questo centrocampista. Non facile accontentare le richieste del Benfica, che però di fronte a un prestito secco che potesse rilanciare il calciatore ha detto sì al Monaco.

Queste le parole del ragazzo sulla sua nuova avventura in Ligue 1: “Sono felice di essere all’AS Monaco e di fare la mia prima esperienza all’estero. Questa nuova tappa rappresenta per me una grande opportunità per scoprire un nuovo orizzonte calcistico in uno dei cinque maggiori campionati europei, ma anche e soprattutto per continuare i miei progressi all’interno di un club con grandi ambizioni e standard elevati”.

L’AS Monaco a obtenu le prêt de l’athlétique milieu de terrain portugais du Benfica, Florentino Luis. ——- 👉 https://t.co/4Pw0eIzgCL#WelcomeToMonaco 🇲🇨 pic.twitter.com/OZ2mSHS9Ob — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) September 25, 2020

