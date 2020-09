Gazzetta – Milan, emergenza difesa: può arrivare Nastasic

Stefano Pioli ha bisogno di un nuovo difensore centrale e si aspetta dalla dirigenza del Milan un innesto del reparto. Matija Nastasic interessa.

La positività al Covid-19 di Leo Duarte ha accentuato l’emergenza in difesa del Milan, già privo di Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio. Adesso la dirigenza deve accelerare per prendere un nuovo centrale.

Per quanto riguarda il brasiliano non ci sono ancora certezze sul rientro, mentre i due compagni potrebbero essere convocabili dopo la sosta. Così ha detto Stefano Pioli, che intanto da Paolo Maldini e Frederic Massara si aspetta un rinforzo nel reparto difensivo.

Calciomercato Milan, arriva Nastasic dallo Schalke 04?

È necessario aggiungere un elemento abbastanza pronto all’attuale coppia titolare composta da Simon Kjaer e Matteo Gabbia. Oggi La Gazzetta dello Sport scrive che nelle ultime ore sta avanzando il nome di Matija Nastasic. Il 27enne serbo può lasciare lo Schalke 04 con la formula del prestito con diritto di riscatto.

A Casa Milan si valuta con attenzione il suo profilo, considerando i costi e anche la sua esperienza. In passato ha indossato anche le maglie di Fiorentina e Manchester City. Non gioca una partita ufficiale da maggio e ha saltato la sfida contro il Bayern Monaco per un taglio alla testa, ma adesso è pronto e spera di conoscere presto il suo destino. L’idea di approdare a Milano è di suo gradimento.

L’affare si può chiudere, però alle condizioni del club rossonero. Piacciono anche Antonio Rudiger del Chelsea e Nikola Milenkovic della Fiorentina, il problema è che entrambi richiedono un tipo di investimento troppo alto per il Milan in questo momento.

