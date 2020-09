Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: rossoneri sul prodigio argentino

Calciomercato Milan, in Inghilterra parlano dei rossoneri in pole position per Alex Luna, fortissimo talento argentino.

Alex Luna ha soltanto 16 anni ma in tantissimi sono pronti a scommettere sul suo futuro. Gioca nell’Atletico Rafaela e lo scorso anno, prima dello stop causa Covid-19, ha segnato tantissimi gol. Il Milan lo segue, e la conferma arriva anche dall’Inghilterra.

Secondo quanto riportato dal Mirror, i rossoneri sono una delle squadre in pole position per questo prodigio argentino, cercato anche dal Manchester United e da tanti altri top club, anche sudamericani. Un talento purissimo, che però potrebbe arrivare in Europa soltanto dal 2022 vista la giovanissima età.

Ha delle qualità davvero eccezionali per avere soltanto 16 anni. E infatti tanti scout dei migliori club d’Europa sono sulle sue tracce e non da poco. Il Milan, sempre attento ai talenti più interessanti al mondo, è fra le società che lo stanno tenendo d’occhio.

La concorrenza sarà ardua. Il Mirror infatti spiega che il Manchester United vuole fare di tutto per portarlo in Inghilterra. Insomma, tutti pazzi per Alex Luna, un centrocampista offensivo di grandissime qualità tecniche, il futuro del calcio mondiale.