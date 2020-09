Crotone-Milan, formazioni ufficiali: Pioli lancia Tonali

Ufficializzate le formazioni di Crotone, per la gara delle ore 18.00 valida per il secondo turno di Serie A. Ecco le scelte di Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di Ibra

Il Milan di Stefano Pioli è pronto a scendere in campo per la seconda giornata di Serie A. I rossoneri fanno visita al Crotone. Per l’occasione il mister conferma la formazione ammirata contro il Bodo/Glimt, le uniche eccezioni sono rappresentate da Brahim Diaz, Tonali e Rebic, che giocano al posto rispettivamente di Castillejo, Bennacer e Colombo.

Ecco le formazioni ufficiali

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemić; Pedro Pereira, Messias, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Drăguș. A disp.: Festa, Spolli, Mustacchio, Crociata, Gomelt, Mazzotta, Kargbo, Rispoli, Yakubiv, Reca, Vulić, Eduardo. All.: Stroppa.

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; Calabria, Kjær, Gabbia, Hernández; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Díaz; Rebić. A disp.: A.Donnarumma, Tătărușanu, Kalulu, Laxalt, Bennacer, Krunić, Paquetá, Castillejo, Colombo, Leão, Maldini. All.: Pioli.