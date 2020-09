Gli highlights di Crotone-Milan, valevole per la seconda giornata di Serie A. Le azioni salienti del match in Calabria. 0-2 il risultato finale.

Vince e convince il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri – nonostante l’assenza di Zlatan Ibrahimovic – si sono imposti per 2 a 0 in trasferta contro il Crotone, in una partita valevole per la seconda giornata di Serie A. A sbloccare il match ci ha pensato, dal dischetto, un dominante Franck Kessie.

Il centrocampista, che ha recuperato tantissimi palloni, non ha sbagliato. Il raddoppio è arrivato con Brahim Diaz, che non sbaglia dopo una buona azione sull’asse Saelemaekers–Calhanoglu. Da segnalare un ottimo ingresso in campo di Leao.

Crotone-Milan, gli highlights del match

