Bakayoko, l’ultima offerta del PSG al Chelsea: i dettagli

Leonardo vuole assicurarsi Tiemoué Bakayoko e ha formulato un’interessante proposta al Chelsea. Il Milan potrebbe essere ormai estromesso dalla corsa.

Tiemoué Bakayoko più vicino al Paris Saint-Germain che al Milan. Il Chelsea ha respinto i tentativi del club rossonero e potrebbe cedere il giocatore al PSG.

Stando a quanto rivelato da parisfans.fr, l’accordo tra le parti sarebbe molto vicino. Leonardo ha messo sul tavolo un prestito oneroso da 7 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 16 milioni. In più sono previsti dei bonus per un totale di 8 milioni. L’ex mediano del Monaco potrebbe arrivare a costare complessivamente 31 milioni alla società parigina.

Resterebbero pochi dettagli da discutere prima del ritorno in Francia di Bakayoko, nato proprio a Parigi. Ovviamente si attendono conferme in merito a questa indiscrezione. Ad ogni modo, il Milan in questo momento appare tagliato fuori dalla corsa al centrocampista. Dovrebbe formulare una nuova offerta per provare a convincere il Chelsea.

Forse dopo il match di giovedì contro il Rio Ave, in caso di qualificazione all’Europa League, i rossoneri potrebbero fare un nuovo tentativo. Sempre se il PSG non avrà già chiuso prima l’operazione… Non rimane che attendere, ormai la finestra del calciomercato viaggia verso la conclusione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Casa Milan, Andrea Agnelli incontra la dirigenza rossonera