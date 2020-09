Tuttosport – Paquetà al Lione: possibile prestito con obbligo

Lucas Paquetà è ormai ai margini del progetto del Milan. Il brasiliano potrebbe andare al Lione. I rossoneri stanno studiando la giusta formula del trasferimento.

Lucas Paquetà è ormai fuori dal progetto del Milan. I rossoneri vogliono cedere il brasiliano e la società più interessata è il Lione. Secondo quanto riferisce Tuttosport, il club di Via Aldo Rossi starebbe studiando la formula giusta per il trasferimento. Si ipotizza un prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Il Lione al momento vuole prima cedere un giocatore per far posto a Paquetà. Il maggior indiziato a partire è Houssem Aouar, che piace all’Arsenal. Il Milan conta di incassare dalla cessione del brasiliano almeno 22-23 milioni. Paquetà, partito bene nella sua avventura al Milan, si è poi spento e involuto nella sua incognita tattica. Ritroverebbe, in una nuova esperienza, la brillantezza che dimostrava in Brasile.

