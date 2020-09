Calciomercato Milan, settimana calda: Nastasic e Fofana nel mirino

Settimana decisiva per il mercato del Milan. I rossoneri proveranno a prendere almeno uno tra Matija Nastasic e Wesley Fofana.

Il Milan vuole rinforzarsi in fretta in difesa. Come riporta Tuttosport, i rossoneri si apprestano a vivere una settimana intensa dal punto di vista del mercato e vogliono chiudere per un difensore. In cima alla lista ci sono Matija Nastasic e Wesley Fofana. Due profili diversi, soprattutto dal punto di vista economico. Il primo arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, mentre il francese costerebbe sui 30 milioni di euro.

Il Milan è numericamente a corto di giocatori nel reparto difensivo, considerata l’assenza prolungata di Romagnoli e Musacchio e la positività di Duarte. A rigor di logica servirebbero entrambi, ma il Milan conta di acquistarne soltanto uno. Il direttore sportivo Massara ha già fatto sapere che ogni nuovo arrivo sarà tale solo se in linea con il bilancio.

