Calciomercato Milan – Aarons si allontana: le ultime

Difficilmente sarà Max Aarons il prossimo rinforzo per la difesa del Milan. Il terzino inglese del Norwich pare molto più lontano.

La stampa inglese negli ultimi giorni aveva inserito il nome del Milan tra i club alla caccia di Max Aarons.

Il ventenne terzino anglo-giamaicano del Norwich City sembrava fare gola ai rossoneri, che da inizio mercato hanno l’intenzione di valutare l’innesto di un nuovo esterno destro difensivo.

Aarons, valutato non meno di 20 milioni di euro dal suo club, sembra però allontanarsi dal Milan. Nonostante i rumors dei tabloid britannici, pare che il futuro del calciatore non sarà dalle parti di Milanello.

Lo ha fatto intendere con un tweet il giornalista Daniele Longo, che ha posto una grossa X accanto al nome di Aarons accostato al Milan nelle ultime ore.

Possibile che i rossoneri si siano tirati fuori dalla corsa al classe 2000 per via sia dell’alta valutazione di mercato, sia della concorrenza di Barcellona e Bayern Monaco. Un futuro prospetto assoluto che però il Milan non sembra in grado di accaparrarsi al momento.

