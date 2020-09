Ex Milan – Higuain, rigore sbagliato e quasi rissa in MLS | Video

Debutto in MLS da dimenticare per Gonzalo Higuain. Inter Miami sconfitta, rigore sbagliato e quasi rissa contro giocatori rivali. L’ex Milan dovrà riscattarsi.

L’esordio di Gonzalo Higuain nella Major League Soccer non è stato qualcosa di memorabile. L’ex centravanti di Real Madrid, Napoli, Juventus e Milan è stato protagonista in negativo della sconfitta dell’Inter Miami per 3-0 in casa del Philadelphia Union.

Il Pipita ha sbagliato il calcio di rigore che avrebbe consentito alla sua squadra di portarsi sul 2-1 e di riaprire la partita. Dagli 11 metri ha calciato forte e mandato il pallone sopra la traversa. Dopo l’errore ci sono stati dei battibecchi con alcuni giocatori avversari e si è sfiorata la rissa.

Higuain sperava di debuttare in maniera diversa in MLS. Ha anche avuto la sfortuna di colpire un palo sullo 0-0. L’Inter Miami nella prossima partita affronterà il New York City in Florida e cercherà di riscattarsi. L’argentino vorrà prendersi una rivincita dopo l’esordio deludente a Philadelphia.

Iniziare col piede giusto l’esperienza in #MLS?

Higuain, lo stai facendo nel modo sbagliato ❌

#DAZN pic.twitter.com/zx2wUAkCD9 — DAZN Italia (@DAZN_IT) September 28, 2020

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Calciomercato Milan, Paquetà al Lione: possibile prestito con obbligo di riscatto