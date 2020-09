Calciomercato Milan, scelto l’eventuale sostituto di Laxalt

Il Milan vorrebbe vendere Diego Laxalt per prendere un altro vice di Theo Hernandez. Circola già un nome: è quello dell’argentino Bruno Pitton del San Lorenzo.

Tra le possibili operazioni del Milan in questa finestra di calciomercato c’è la cessione di Diego Laxalt. Il laterale mancino uruguayano potrebbe lasciare Milanello nei prossimi giorni.

Come spiegato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, il club rossonero sta cercando di vendere l’ex Genoa. Il problema è l’elevato ingaggio percepito da Laxalt, un ostacolo che per le squadre interessate non è facilmente superabile.

Il Milan avrebbe già pronto un eventuale sostituto: Bruno Pitton del San Lorenzo. Il 27enne argentino potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. Anche Parma e Betis Siviglia sulle tracce del giocatore.

#ACMilan sempre al lavoro per piazzare Diego #Laxalt anche se alto ingaggio (€1,7M netti a stagione) resta uno scoglio: come sostituto idea Bruno #Pittón del #SanLorenzo. Rossoneri valutano prestito con diritto di riscatto (può diventare obbligo a tot presenze). #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 29, 2020

