Rio Ave, preso Pelé: ha un passato nel Milan

Giovedì il Milan affronterà in Portogallo il Rio Ave in un match molto importante. Infatti, si tratta del playoff per la qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League 2020/2021. Partita secca, niente ritorno.

Nella squadra portoghese giocano due vecchie conoscenze della Serie A. Una è Lucas Piazon, fantasista brasiliano che agli esordi veniva considerato il “nuovo Kakà”. Poi la sua carriera non è mai decollata. Il Chelsea lo prese nel 2012 e poi lo ha prestato a più squadre senza che il classe 1994 riuscisse a impressionare. Dalla scorsa stagione gioca nel Rio Ave, dove si trova bene e spera di fare uno scherzetto al Milan.

Il secondo giocatore che ha militato in Italia in passato è Judilson Mamadu Tuncará Gomes, soprannominato Pelé. Il centrocampista 29enne ha giocato proprio nel Milan in passato. Fu acquistato nell’agosto 2011 proveniente dal Belenenses per circa 300 mila euro e venne aggregato alla Primavera. Dopo i prestiti all’Arsenal Kiev, all’Olhanense e al Belenenses stesso si è trasferito al Benfica nel 2015. Neanche lì è esploso, dunque è stato prestato a Paços Ferreira e Feirense.

Nel 2017 è approdato a titolo definitivo al Rio Ave, dove ha disputato una stagione convincente e poi è passato al Monaco per ben 8 milioni. Nel Principato di Monaco non ha convinto e dunque è partito nuovamente in prestito, prima al Nottingham Forest e poi al Reading. Oggi è stato ufficializzato il ritorno di Pelé al Rio Ave, sempre a titolo temporaneo e con diritto di riscatto.