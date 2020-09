Stefano Pioli ha praticamente fatto la formazione per Rio Ave-Milan del playoff di Europa League. C’è un unico piccolo dubbio legato al reparto offensivo.

Il Milan domani sera affronterà il Rio Ave in Portogallo e vuole qualificarsi alla fase a gironi dell’Europa League 2020/2021. Stefano Pioli schiererà la migliore formazione possibile, compatibilmente con le diverse assenze.

Modulo 4-2-3-1 confermatissimo con Gianluigi Donnarumma in porta e il quartetto difensivo composto da Davide Calabria, Simon Kjaer, Matteo Gabbia e Theo Hernandez. Davanti alla retroguardia agiranno Franck Kessie e Ismael Bennacer.

Sulla trequarti ci saranno Samuel Castillejo e Alexis Saelemaekers, mentre Hakan Calhanoglu agirà centralmente. Per il ruolo di centravanti è favorito Lorenzo Colombo, ma il giornalista Peppe Di Stefano a Sky Sport ha spiegato che c’è un ballottaggio non solo con Rafael Leao ma anche con Daniel Maldini.

Il figlio di Paolo Maldini è stato provato come prima punta nei giorni scorsi a Milanello. Comunque Leao rimane quello più quotato per giocare dal primo minuto contro il Rio Ave. Per quanto riguarda Leao, oggi in conferenza stampa Pioli ha detto che può essere impiegato per uno spezzone di partita e dunque è più probabile vederlo in campo nel secondo tempo.

