Rui Costa: “Milan nel cuore. Vedrei bene Chiesa in rossonero”

Non ha bisogno di presentazioni Manuel Rui Costa, grande ex giocatore di Fiorentina e Milan. Oggi è il direttore sportivo del Benfica, club in cui ha iniziato e chiuso la sua carriera da calciatore.

Intervistato dal quotidiano Tuttosport, il dirigente portoghese ha espresso una sua preferenza sull’eventuale futura destinazione di Federico Chiesa: «Se dovesse lasciare la Fiorentina, sarebbe bello vederlo nell’altro mio ex club: il Milan. Viola, rossoneri e Benfica sono le mie squadre del cuore».

Rui Costa vedrebbe bene Chiesa al Milan, che lo schiererebbe esterno destro offensivo nel 4-2-3-1. Il ds del Benfica a proposito della squadra rossonera ha poi così commentato: «Dopo il lockdown si è trasformato. Paolo (Maldini) e Stefano (Pioli), mio ex compagno a Firenze, stanno facendo un lavoro fantastico e sono davvero contento. E poi hanno Ibrahimovic, un altro campione senza età come Cristiano. Tra i fenomeni della serie A, metto anche Ribery: un altro che continua a incantare. Fisicamente non saranno più quelli di dieci anni fa, soprattutto nel recupero tra una partita e l’altra, ma con la palla nei piedi fanno ancora la differenza e spostano gli equilibri».

