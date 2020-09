Calciomercato Milan, proposto Thauvin: la richiesta del Marsiglia

Calciomercato Milan, Thauvin sarebbe stato proposto alla società rossonera. Il Marsiglia fissa il prezzo e Maldini ci pensa.

Florien Thauvin è stato più volte in passato accostato al Milan. In Francia, con la maglia del Marsiglia, ha trovato finalmente continuità dopo una carriera di speranze non rispettate.

In scadenza di contratto a giugno 2021, il calciatore ha intenzione di non rinnovare e di cambiare aria. Secondo quanto scrive Tuttosport oggi, Thauvin sarebbe stato proposto di nuovo a Maldini e Massara. Che ci stanno pensando perché considerano il calciatore un ottimo elemento.

Il Marsiglia chiede 15 milioni di euro per cederlo. Il Milan starebbe pensando anche di bloccarlo e di portarlo in Italia l’anno prossimo a parametro zero.

