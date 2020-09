Saelemaekers, prima convocazione nel Belgio: “Sogno realizzato”

Alexis Saelemaekers alla vigilia di Rio Ave-Milan, playoff di Europa League, commenta con grande entusiasmo la chiamata nella Nazionale maggiore del Belgio.

Arrivato al Milan tra lo scetticismo generale, Alexis Saelemaekers con il tempo è riuscito a guadagnarsi il suo spazio. È riuscito a farsi apprezzare per le sue sue prestazioni, condite di tanta determinazione e buona qualità.

È stato notato anche da Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, che ha deciso di convocarlo per i prossimi impegni della Nazionale belga. Si tratta della prima convocazione per il giocatore rossonero, che in precedenza aveva giocato solamente nelle selezioni giovanili e adesso potrà esordire in quella maggiore.

Saelemaekers sul suo profilo ufficiale Instagram ha pubblicato un post nel quale ha manifestato la sua soddisfazione: «Orgoglioso e onorato per la mia prima convocazione nella squadra nazionale del Belgio! Ancora una volta un sogno d’infanzia che si è avverato! Il mio pensiero ora va soprattutto alla mia famiglia che si è sacrificata così tanto affinché tutti questi sogni possano essere realizzati! Grato anche a Dio per tutte le benedizioni che sta mettendo nella mia vita ogni giorno! Quindi ora facciamo un passo su quel campo e continuiamo il duro lavoro!»