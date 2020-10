Calciomercato Milan, decisione a sorpresa su Nastasic

Sembra essere sfumato definitivamente il possibile approdo di Matija Nastasic al Milan, viste le ultime indicazioni negative.

Il Milan è ancora alla ricerca di un difensore centrale, per colmare le lacune e le emergenze del reparto arretrato.

Uno dei nomi più caldi però sembra essere uscito dalla lista dei possibili acquisti. Si tratta di Matija Nastasic, stopper classe ’93 di origine serba.

Già da diversi giorni Nastasic era stato accostato ai rossoneri come un rinforzo probabile, visto che lo Schalke 04 non lo ritiene indispensabile, anzi, sarebbe pronto a cederlo in prestito secco.

Secondo le ultime indicazioni di Sky Sport però Nastasic non sarebbe più nei pensieri del Milan. I dirigenti hanno depennato la candidatura dell’ex Fiorentina, forse poco convinti dall’investimento.

I dirigenti vorrebbero ingaggiare un centrale più giovane e di prospettiva, confermando la tendenza a rendere più ‘verde’ la rosa del Milan a disposizione di Pioli. Nastasic, 27enne da rilanciare, non sembra dunque rientrare in questo progetto tecnico-sportivo.

