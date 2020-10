Calciomercato Milan, Laxalt in uscita: le possibili destinazioni

Laxalt, le ultime di Calciomercato: il terzino è in uscita dal Milan, programmato un incontro con il suo agente.

Da ieri è ufficiale la cessione di Lucas Paquetà al Lione, ma il Calciomercato in uscita del Milan non è ancora finito. Stando alle indiscrezioni riportate da Calciomercato.com, il prossimo che potrebbe andar via è Diego Laxat, uno degli esuberi della rosa di Stefano Pioli.

Venerdì dovrebbe esserci un incontro a Casa Milan con il procuratore di Laxalt per trovare una soluzione. In Italia il calciatore piace ancora a Genoa e Torino (in entrambi i casi si tratterebbe di un ritorno); il Deportivo Alaves ha fatto un tentativo chiedendolo in prestito, ma la squadra maggiormente interessata sembra essere l’Olympique Marsiglia.

Il Milan ha posto le condizioni per la cessione di questo calciatore: a titolo definitivo. Non sappiamo qual è la cifra fissata, ma potrebbe andar via per meno di dieci milioni di euro. Se dovesse andar via, nelle ultimissime ore di Calciomercato potrebbe esserci un nuovo tentativo per Matias Vina.

