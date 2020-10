Sky – Rio Ave-Milan, Pioli sorprende: scelto l’attaccante

Verso Rio Ave-Milan: Pioli avrebbe scelto l’attaccante titolare in assenza di Ibrahimovic e Rebic. Scelta a sorpresa dell’allenatore

In assenza di Ibrahimovic e Rebic, Stefano Pioli deve decidere chi schierare in attacco come titolare in Rio Ave–Milan. Si pensava a Lorenzo Colombo, ma secondo Sky Sport invece l’allenatore ha fatto una scelta a sorpresa.

Colombo partirà infatti dalla panchina, e così pure Rafael Leao. A giocare dal primo minuto in attacco sarà Daniel Maldini. Una scelta a sorpresa appunto annunciata a poche ore dall’inizio della partita.

Daniel sarà la prima punta con Castillejo, Calhanoglu e Saelemaekers dietro di lui. A centrocampo torna la coppia Kessie-Bennacer, una delle certezze di Pioli in questo Milan.

CHIESA AL MILAN, RETROSCENA SU PIOLI