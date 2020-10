Rio Ave-Milan, Rui Costa: “Rossoneri favoriti. Il clima può incidere”

Le affermazioni di Manuel Rui Costa prima di Rio Ave-Milan, match valido per il preliminare di Europa League di questa sera.

Prima del match tra Rio Ave e Milan, valido come playoff finale di Europa League, ha parlato l’ex rossonero Manuel Rui Costa.

Lo storico numero 10 portoghese è stato ospite del pre-partita di Milan TV, per commentare la sfida decisiva per l’accesso alla fase a gironi.

Ottimista Rui Costa per il momento favorevole dei rossoneri: “Mi sentirò sempre legato al Milan. Inoltre conosco bene Pioli, ha giocato con me a Firenze, si merita queste soddisfazioni. Contento anche di vedere Maldini operare come dirigente. Oggi il Milan è favorito, ma la partita non è segnata”.

Un fattore potrebbe incidere: “Il Rio Ave è squadra tosta, merita di giocare a questi livelli, peccato i tifosi oggi non possano essere presenti. Attenzione al clima, c’è molto vento e loro sono abituati a giocare con queste condizioni meteo. Ma noi rossoneri siamo favoriti”.

LEGGI ANCHE -> LE FORMAZIONI DI RIO AVE-MILAN