Rio Ave-Milan, formazioni ufficiali: Pioli sceglie Maldini

Ufficializzate le formazioni di Rio Ave-Milan, per la gara delle ore 21.00 valida per l’ultimo turno preliminare di Europa League. Ecco le scelte di Stefano Pioli.

Oggi in Portogallo il Milan cercherà di ottenere il pass definitivo per la fase a gironi di Europa League. Alle ore 21 i rossoneri sfidano in trasferta in gara secca il Rio Ave. Mister Pioli deve fare a meno di gente come Ibrahimovic e Rebic, ma per l’attacco si affida a Daniel Maldini come ‘falso nueve’.

Le formazioni ufficiali

RIO AVE (4-2-3-1): Kieszek; Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Nelson Monte; Tarantini; Filipe Augusto; Piazon, Diego Lopes, Carlos Mané; Moreira. Allenatore: Mario Silva.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, T. Hernandez; Kessie, Bennacer: Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Maldini. Allenatore: Pioli.

