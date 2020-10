Calciomercato Milan, caccia al difensore: il bollettino aggiornato

Al Milan serve un difensore centrale da affiancare ad Alessio Romagnoli e Simon Kjaer. Ecco chi potrebbe arrivare prima della chiusura del calciomercato

Strappata la qualificazione alla fase a gironi d’Europa League, è tempo in casa Milan di guardare al mercato. L’obiettivo principale, ormai non è più un segreto, è l’acquisto di un difensore centrale. Anche ieri Matteo Gabbia è andato in difficoltà e Kjaer e Romagnoli hanno bisogno di un compagno di sicuro affidamento.

Come riporta il Corriere dello Sport, continua a piacere Tomiyasu. I rossoneri sono pronti a ritoccare verso l’alto l’offerta di 10-15 milioni di euro ma potrebbe non bastare. Il Bologna, infatti, continua a chiedere 25 milioni.

Si può così virare sulle alternative: Nastasic sembra convincere sempre meno per via delle sue condizioni fisiche anche se può arrivare con la formula del prestito. Attenzione soprattutto a German Pezzella mai sparito dai radar del Diavolo. A Pioli piace parecchio e alla fine potrebbe essere lui il giocatore sacrificato dalla Fiorentina in questa sessione di calciomercato.

Per ultimo, non dimentichiamoci il profilo di Nacho, 30enne spagnolo che può lasciare il Real Madrid in prestito.