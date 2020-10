Calciomercato Milan – Incontro con l’agente di Laxalt: cessione più vicina

Nuovo incontro per la cessione di Diego Laxalt, terzino sinistro che il Milan al momento considera come un esubero.

Come sottolineato dal cronista Daniele Longo, in questi minuti a Casa Milan è in corso un colloquio tra i dirigenti rossoneri e Vincent Casella, uno degli agenti di Diego Laxalt.

Si discute della possibile cessione dell’esterno uruguayano classe ’93, considerato da tempo un esubero del Milan.

Laxalt negli ultimi giorni ha ricevuto ben due proposte estere. Sia Betis Siviglia che Sporting Lisbona si sono interessate al difensore ex Genoa, anche se con la formula del prestito.

Anche l’Olympiacos potrebbe tornare sul giocatore del Milan. Ma intanto i rossoneri oggi chiariranno la loro posizione all’entourage di Laxalt. Piena disponibilità a trattare per la cessione, ma con la certezza di una partenza futura a titolo definitivo.

LEGGI ANCHE -> MILAN, C’E’ UNA SIMILITUDINE CON LA CHAMPIONS 2007