Italia, i convocati di Mancini: presente Donnarumma

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini ha reso noti i convocati per le gare contro Moldavia, Polonia e Olanda: presente del Milan solo Donnarumma.

La Nazionale italiana giocherà tre partite durante la sosta per la Nations League. Per questo motivo il commissario tecnico azzurro Roberto Mancini ha diramato la lista dei convocati per le gare contro Moldavia, Polonia e Olanda. La prima di queste andrà in scena all’Artemio Franchi di Firenze il 7 ottobre, la seconda in trasferta a Danzica l’11 ottobre contro la Polonia, l’ultima delle tre contro l’Olanda in casa a Bergamo. L’unica scelta rossonera è legata a Gigio Donnarumma, diventato ormai indispensabile per gli azzurri. Questa la lista dei convocati:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alessio Cragno (Cagliari), Marco Silvestri (Hellas Verona), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Danilo D’Ambrosio (Inter), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Manuel Lazzari (Lazio), Gianluca Mancini (Roma), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham United), Leonardo Spinazzola (Roma), Francesco Acerbi (Lazio), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea).

Centrocampisti: Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Gaetano Castrovilli (Fiorentina), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain); Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma).

Attaccanti: Ciro Immobile (Lazio), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Francesco Caputo (Sassuolo), Federico Chiesa (Fiorentina), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Vincenzo Grifo (Friburgo), Kevin Lasagna (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Moise Kean (Everton).