Milan, oggi arriva Diogo Dalot: formula e dettagli

Il Milan ha deciso di puntare su Diogo Dalot per rinforzare le fasce difensive. Il 21enne portoghese del Manchester United dovrebbe arrivare già oggi in Italia.

Il Milan ha chiuso positivamente la trattativa con il Manchester United per l’arrivo di Diogo Dalot. Il giocatore già oggi dovrebbe essere a Milano per iniziare l’iter che lo porterà a svolgere visite mediche e test dell’idoneità prima di firmare il contratto.

La Gazzetta dello Sport conferma che si tratta di un’operazione con la formula del prestito secco, la stessa utilizzata con il Real Madrid per Brahim Diaz. Dunque il club rossonero non potrà riscattare il cartellino del giocatore a una cifra prefissata, dovrà eventualmente stipulare un’intesa a parte per acquistarlo.

Calciomercato Milan, Dalot nuova freccia per Pioli

Ieri sera il Milan ha accelerato per assicurarsi Dalot, reduce da due stagioni abbastanza anonime nel Manchester United. I rossoneri contano di rivedere il terzino brillante ammirato ai tempi del Porto. Anche la Roma si era inserita sul calciatore, però ha dovuto arrendersi.

Diogo è un terzino destro, ruolo nel quale Pioli in realtà sarà abbastanza ben coperto appena rientrerà Andrea Conti. Comunque il 21enne nato a Braga può giocare pure a sinistra in caso di necessità. Sarà interessante vedere il suo inserimento a Milanello. Sicuramente all’allenatore rossonero non dispiace avere un’opzione in più sulle corsie laterali difensive.

