Dalla Spagna – Escobar vicino al Milan: a breve l’ufficialità

Dalla Spagna riportano di un Milan vicinissimo a Jordi Escobar. L’attaccante del Valencia potrebbe essere in Italia nelle prossime ore.

Il Milan è a un passo da Jordi Escobar. Secondo quanto riferisce Plaza Deportiva, il Milan dovrebbe accogliere l’attaccante del Valencia nelle prossime ore. Escobar dovrebbe trasferirsi in rossonero per una cifra non eccessivamente alta, ma il club spagnolo dovrebbe ricevere una percentuale sulla futura cessione.

Escobar è un classe 2002, quindi un giocatore molto giovane che difficilmente potrà essere di immediato aiuto alla causa rossonera. Il giocatore è stato vicino nelle ultime settimane anche all’Elche, ma i due club non hanno trovato l’accordo. Il diciottenne attaccante potrebbe diventare presto un giocatore rossonero.

Il giocatore nelle ultime settimane ha ricevuto molte offerte, sia dalla Spagna, che dall’Olanda, con la formula del prestito: il Milan però ha anticipato tutti e si è assicurato un talento dal sicuro avvenire.

MILAN, ESCOBAR VICINISSIMO