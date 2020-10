Calciomercato Milan, colpo dal Manchester United: accordo vicino

Dalot al Milan, l’operazione è vicina alla chiusura. Le ultime news su questo possibile acquisto da parte del club rossonero.

Il Milan è ad un passo da Diogo Dalot, come rivelato da Calciomercato.com. Come sappiamo, i rossoneri sono interessati all’esterno difensivo del Manchester United: in Inghilterra non ha trovato molto spazio, ma si tratta comunque di un prospetto molto interessante.

L’offerta di Massara era di prestito con diritto di riscatto, mentre lo United continua a chiedere la cessione a titolo definitivo. I contatti fra le parti sono frequenti e, soprattutto, positivi. Ecco perché tutto fa pensare che nelle prossime ore il Milan potrebbe chiudere l’operazione.

Non resta altro che capire se l’arrivo di Dalot significa cessione per uno fra Davide Calabria e Andrea Conti, al momento le due opzioni per la fascia destra di difesa per Stefano Pioli. E vedremo se il Milan accelererà o meno per il difensore centrale. Qualcuno oggi ha ipotizzato un rinvio al Calciomercato invernale.

