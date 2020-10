LIVE | Sorteggio gironi Europa League 2020 2021 in tempo reale

La diretta live del sorteggio della fase a gironi dell’Europa League 2020/2021. In tempo reale tutte le avversarie di Milan, Roma, Napoli dall’urna di Nyon.

Archiviati turni preliminari e playoff, è finalmente giunto il giorno del sorteggio dei gironi dell’Europa League 2020/2021. Grande curiosità di vedere in quale gruppo finirà il Milan, che in Portogallo ha faticato non poco a superare il Rio Ave.

I rossoneri sono in terza fascia, a causa del punteggio molto basso nel ranking, quindi possono prendere avversarie molto forte. Nella fascia 1 sicuramente Arsenal, Tottenham e Benfica le più temibili. In fascia 2, invece, ci sono il Leicester City e Real Sociedad. Nella 4 il Lille. La squadra di Stefano Pioli rischia molto, però spera di avere buona sorte. Ovviamente nello stesso gruppo non possono capitare club della stessa nazionalità.

I sorteggi a Nyon cominciano alle ore 13:00, noi di MilanLive li seguiremo e terremo aggiornati i nostri lettori.

Diretta Live | Europa League 2020/2021: tutti i gruppi

Gruppo A:

Gruppo B:

Gruppo C:

Gruppo D:

Gruppo E:

Gruppo F:

Gruppo G:

Gruppo H:

Gruppo I:

Gruppo J:

Gruppo K:

Gruppo L:

Ore 13:00 – È cominciata la cerimonia ripercorrendo quanto successo nella scorsa edizione dell’Europa League, vinta dal Siviglia in finale con l’Inter. Il nerazzurro Romelu Lukaku è stato nominato migliore giocatore della competizione.

Ore 12:45 – Alle 13 a Nyon si inizia con il sorteggio. Ricordiamo le quattro fasce.

PRIMA FASCIA

Arsenal (ING), Tottenham (ING), Roma (ITA), Napoli (ITA), Benfica (POR), Leverkusen (GER), Villarreal (SPA), CSKA Mosca (RUS), Braga (POR), Gent (BEL), PSV (OLA), Celtic (SCO).

SECONDA FASCIA

Dinamo Zagabria (CRO), Sparta Praga (CZE), Slavia Praga (CZE), Ludogorets (BUL), Young Boys (SVI), Stella Rossa (SER), Rapid Vienna (AUT), Leicester (ING), Qarabag (AZE), PAOK (GRE), Standard Liegi (BEL), Real Sociedad (SPA).

TERZA FASCIA

Granada (SPA), Milan (ITA), AZ (OLA), Feyenoord (OLA), AEK Atene (GRE), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Rangers (SCO), Molde (NOR), Hoffenheim (GER), LASK (AUT), Hapoel Beer-Sheva (ISR), CFR Cluj (ROM).

QUARTA FASCIA

Zorya Luhansk (UCR), Lille (FRA), Nizza (FRA), Rijeka (CRO), Dundalk (IRL), Slovan Liberec (SVK), Royal Antwerp (BEL), Lech Poznan (POL), Sivasspor (TUR), Wolfsberg (AUT), Omonoia (CYP), CSKA-Sofia (BUL).

