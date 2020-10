Fasce Europa League 2020 2021: le squadre qualificate ai gironi

Sorteggio Europa League 2020 2021, le 4 fasce: Napoli e Roma teste di serie, il Milan rischia parecchio.

Domani a Nyon, alle ore 13:00, andrà di scena il solito sorteggio per i gironi di Europa League 2020 2021. Il Milan, dopo aver superato il Rio Ave in una partita incredibile, sarà chiaramente presente nelle urne. Oltre ai rossoneri, stasera si è definito il quadro completo delle squadre qualificate alla fase successiva della competizione.

Come sappiamo, sono 48 le squadre partecipanti, suddivise in quattro fasce, esattamente come succede per la Champions League. Il Milan è una delle tre squadre italiane presenti nella lista delle qualificate: oltre ai rossoneri ci sono anche Napoli e Roma, passate direttamente ai gironi vista la posizione di classifica dello scorso campionato. Gli uomini di Pioli, invece, hanno dovuto superare tre turni di preliminari: prima lo Shamorck, poi il Bodo/Glimt e infine il Rio Ave.

Andiamo a vedere insieme quali sono tutte le squadre qualificate ai gironi di Europa League e soprattutto come si suddividono le fasce. Vi anticipiamo che il Milan è nella terza, quindi c’è un altissimo rischio di beccare un girone molto difficile.

RIO AVE-MILAN 2-2 (10-11 D.C.R.), PAGELLE E TABELLINO

Sorteggio Europa League, le 4 fasce

Le 4 fasce vengono definite in base ai coefficienti dei club, ovvero la somma dei punti ottenuti negli ultimi cinque anni oppure dal ranking della Federazione di appartenenza. Napoli e Roma, come vedremo a breve, saranno teste di serie, quindi sono entrambe in prima fascia. Il Milan, invece, come anticipato, parte dalla terza. Ricordiamo che non c’è la possibilità che squadre dello stesso paese siano nello stesso girone.

1^ Fascia : Arsenal, Tottenham, Roma, Napoli, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Mosca, Braga, Gent, Psv Eindovhen, Celtic

: Arsenal, Tottenham, Roma, Napoli, Benfica, Bayer Leverkusen, Villarreal, CSKA Mosca, Braga, Gent, Psv Eindovhen, Celtic 2^ Fascia : Dinamo Zagabria, Sparta Praga, Slavia Praga, Ludogorets, Young Boys, Stella Rossa, Rapid Vienna, Leicester, Qarabag, PAOK, Standard Liegi, Real Sociedad

: Dinamo Zagabria, Sparta Praga, Slavia Praga, Ludogorets, Young Boys, Stella Rossa, Rapid Vienna, Leicester, Qarabag, PAOK, Standard Liegi, Real Sociedad 3^ Fascia : Granada, Milan, AZ Alkmaar, Feyenoord, AEK Atene, Maccabi Tel Aviv, Rangers, Molde, Hoffenheim, Hapoel Beer Sheva, LASK, Cluj

: Granada, Milan, AZ Alkmaar, Feyenoord, AEK Atene, Maccabi Tel Aviv, Rangers, Molde, Hoffenheim, Hapoel Beer Sheva, LASK, Cluj 4^ Fascia: Zorya, Lille, Nizza, Rijeka, Dundalk, Slovan Liberec, Anversa, Lech Poznan, Sivasspor, Wolfsberger, Omonia Nicosia, CSKA Sofia

COLPO IN DIFESA: LO PORTA L’EUROPA LEAGUE

Europa League, date e stadio della finale

La prima partite di Europa League 2020 2021 è in programma il 22 ottobre. Infatti è già noto il calendario della fase a gironi della competizione, anche se potrebbe subire dei cambiamenti per qualsiasi evenienza.

1^ giornata: 22 ottobre

2^ giornata: 29 ottobre

3^ giornata: 5 novembre

4^ giornata: 26 novembre

5^ giornata: 2 dicembre

6^ giornata: 10 dicembre

Di seguito, invece, le date della fase ad eliminazione diretta del torneo:

Sedicesimi: 18/02/2021–25/02/2021

Ottavi: 11/03/2021–18/03/2021

Quarti: 08/04/2021–15/04/2021

Semifinali: 29/04/2021–06/05/2021

Finale: 26/05/2021

La finale di Europa League, in programma il 26 maggio 2021, si giocherà allo Gdańsk Stadium di Danzica in Polonia. Sarebbbe dovuto essere lo stadio della finale dello scorso anno, ma a causa del Covid 19 la Uefa decise di giocare una final eight in Germania.

DECISIONE A SORPRESA SU NASTASIC