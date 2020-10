Sky – Milan, colpo in difesa | Lo porta l’Europa League

Il Milan ha scelto l’obiettivo primario per completare la difesa. Maldini è pronto allo sforzo col passaggio ai gironi di EL.

Se il profilo di Matija Nastasic sembra essere ormai sfumato, quello di Takehiro Tomiyasu infiamma ancora il mercato in entrata del Milan.

Il difensore del Bologna è ancora una pista valida e concreta per rinforzare il reparto arretrato di Stefano Pioli. Lo conferma Sky Sport, che poco fa ha parlato di un assalto imminente dei rossoneri per il giapponese.

Tomiyasu infatti potrebbe ricevere una nuova proposta dal Milan, in particolar modo se il match di stasera contro il Rio Ave dovesse avere esito positivo. In questo caso la società meneghina otterrebbe un introito da circa 15 milioni per la qualificazione in Europa League, spendibile in extremis sul mercato.

Caldo dunque l’asse Milan-Bologna, con Tomiyasu possibile protagonista del finale di sessione. Mentre sul fronte Tiemoué Bakayoko non si segnalano passi in avanti, anzi prosegue la fase di stallo.

