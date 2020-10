Sorteggio gironi Europa League 2020 2021, orario e dove vedere l’evento in diretta tv e streaming. Tutto quello che c’è da sapere.

Il Milan, con grandissima fatica, passa contro il Rio Ave ai calci di rigore e si guadagna l’accesso ai gironi di Europa League. Dopo aver superato Shamrock Rovers e Bodo/Glimt, i rossoneri hanno fatto fuori anche il Rio Ave. Superata la paura, ora l’attenzione è tutta sul sorteggio, programma domani a Nyon.

Si è definito questa sera il quadro completo delle 48 squadre qualificazione alla fase successiva della competizione. Come sempre queste sono state suddivise in quattro fasce, proprio come succede con la Champions League.

In questo articolo scopriremo tutto quello che c’è da sapere sul sorteggio di domani di Nyon. Orario, dove vederlo in tv e streaming e tutte le altre informazioni necessarie.

Sorteggio Europa League: dove vederlo in tv e streaming

Il sorteggio dei gironi di Europa League si terrà alle 13:00 a Nyon, come di consueto. Sarà visibile soltanto su Sky Sport 24, ma l’emittente satellitare manderà in onda la diretta streaming anche sul proprio sito SkySport.it. Per tutti gli abbonati, sarà possibile vedere l’evento anche su Sky GO, accendedovi sul sito dal PC oppure sull’appplicazione gratuita per i dispositivi mobile come smartphone e tablet.

L’alternativa per chi non ha un abbonamento a Sky, oltre alla diretta gratuita sul sito di Sky, c’è la possibilità di abbonarsi a Now TV, la web tv di Sky. Un’altra valida alternativa è il sito ufficiale della UEFA che, come ogni anno, manderà la diretta dell’evento, ma senza la traduzione.

