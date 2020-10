Milan, primato contro lo Spezia: sempre più giovane

Il Milan è la prima squadra a schierare ben sette giocatori titolari nati a partire dal primo gennaio 1999. E’ avvenuto nel match contro lo Spezia

Un Milan che guarda al futuro. La squadra di Stefano Pioli è certamente tra le più giovani in Italia. I rossoneri nel match contro lo Spezia, valevole per la terza giornata di Serie A, sono scesi in campo con ben 7 giocatori nati a partire dal 1/1/1999. Nessuno è riuscito a fare meglio nei top-5 campionati europei.

Un dato, riportato da Opta, che certifica la bontà del progetto Milan giovane che guarda avanti con una guida come Zlatan Ibrahimovic in avanti e Simon Kjaer dietro.

