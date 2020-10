Milan-Spezia, i convocati di Pioli: prima per Hauge

Stefano Pioli per la prima volta ha convocato Hauge. Il nuovo acquisto è nella lista dei giocatori che prenderà parte alla sfida contro lo Spezia, in programma a San Siro alle ore 18.00

Stefano Pioli ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro lo Spezia. Il Milan è pronto a scendere in campo a San Siro alle 18.00: per l’occasione i rossoneri potranno contare anche sul nuovo acquisto Hauge.

Nessun’altra novità rilevante, con le solite defezioni: out, dunque, ancora Conti, Musacchio, Duarte, Romagnoli, Rebic e Zlatan Ibrahimovic.

Ecco i convocati:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Laxalt.

CENTROCAMPISTI

Bennacer, Çalhanoğlu, Díaz, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Castillejo, Colombo, Leão, Hauge, Maldini.