Milan-Spezia, probabili formazioni: Pioli cambia tutto

Confermate sui giornali di stamani le anticipazioni di ieri: Stefano Pioli è intenzionato a cambiare tanto dal centrocampo in su. Tantissimi i titolari out

Stefano Pioli è intenzionato ad adottare un importante turnover per la partita contro lo Spezia. I giornali in edicola stamani confermano quanto emerso nel tardo pomeriggio di ieri. Il Milan è pronto a cambiare totalmente, rispetto all’ultima uscita contro il Rio Ave, dal centrocampo in su.

In mediana si rivede così, dal primo minuto, Sandro Tonali che sarà affiancato da Krunic. Panchina dunque sia per Bennnacer che per Kessie. Stessa sorte dovrebbe toccare ad Hakan Calhanoglu, uscito stremato dalla trasferta in Portogallo.

Al centro della trequarti è pronto a giocare Brahim Diaz, che sarà affiancato da Saelemaekers e Rafael Leao. Fuori, dunque Castillejo e il nuovo acquisto Hauge, pronto a subentrare a partita in corso.

In avanti non ci saranno ovviamente Zlatan Ibrahimovic, che è in attesa del doppio tampone negativo per tornare in gruppo, e Ante Rebic, infortunatosi contro il Crotone. Torna ad accomodarsi in panchina Daniel Maldini, che lascerà il posto a Lorenzo Colombo, che sembra più pronto a giocare da punta centrale.

Dietro, viste le defezioni, ancora una volta scelte obbligate: davanti a Gigio Donnarumma ci saranno Davide Calabria, Simon Kjaer, Matteo Gabbia e Theo Hernandez.

Per quanto riguarda lo Spezia sicura l’assenza del portiere Zoet, che sarà sostituito da Rafael. A guidare l’attacco, invece, ci sarà Galabinov, già in rete in questo inizio di stagione

Probabili formazioni

Milan 4-2-3-1: Donnarumma, Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Colombo.

Spezia 4-3-3: Rafael, Marchizza, Erlic, Chabot, Sala; Bartolomei, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi.