CorSport – Milan, riscatto Dalot: contatti durante la stagione

Il Milan ha ufficializzato nella giornata di ieri l’acquisto di Diogo Dalot. Il terzino arriva in prestito secco dal Manchester United. I due club parleranno del riscatto durante la stagione.

Il Milan ha rinforzato la squadra con l’acquisto di Diogo Dalot dal Manchester United. Il terzino arriva in prestito secco, senza diritto di riscatto. Come riporta il Corriere dello Sport, non è escluso però che i rossoneri tentino di convincere il club inglese a inserire un diritto di riscatto durante la stagione. Ci saranno contatti frequenti, soprattutto se Dalot dovesse convincere pienamente, affinché il semplice prestito si tramuti in acquisto definitivo.

Situazione analoga a quella legata a Brahim Diaz. Il trequartista è arrivato dal Real Madrid in prestito semplice, ma già dalle prime uscite sembra preventivabile che Maldini e Massara alzino la cornetta per convincere le merengues a cedere il giocatore. Due situazioni simili che porteranno la dirigenza a dover lavorare per il mercato anche durante la stagione.