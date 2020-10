Calciomercato Milan – Incontro per due talenti del Trapani

A Casa Milan è avvenuto un incontro per portare in rossonero due giovani talenti italiani, entambi in forza al Trapani.

In attesa di concludere eventuali affari ben più rilevanti per la prima squadra, il Milan sta chiudendo per una doppia operazione in entrata, riguardante la Primavera.

A Casa Milan è andato in scena un incontro con l’agente Beppe Accardi, pronto a portare in rossonero due giovani talenti del TrapaniCalcio.

Si tratta di Giuseppe Fili e Filippo Tolomello, entrambi difensori che giocano nel vivaio della società siciliana. I classe 2002 potrebbero sbarcare a Milanello a breve, per rinforzare la squadra Primavera di Federico Giunti. Accardi, a Calciomercato.it, ha poi spiegato che questi ragazzi non c’è soltanto il Milan.

