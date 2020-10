Premier League, Ancelotti in testa alla classifica con l’Everton

Non solo il Milan, anche l’Everton di Carlo Ancelotti è primo in classifica nel proprio campionato. Ottimo inizio di Premier League per i Toffees di Liverpool.

Carlo Ancelotti è sicuramente felice di vedere il “suo” Milan vincere, ma in questo momento lo è ancora di più nell’allenare l’Everton. Infatti, alla guida dei Toffees è in testa alla classifica a punteggio pieno in Premier League.

Nelle prime quattro giornate di campionato sono arrivare quattro vittorie, l’ultima sabato in casa contro il Brighton. Un successo per 4-2 con James Rodriguez grande protagonista: due gol e un assist per il colombiano arrivato dal Real Madrid. Ancelotti lo ha voluto fortemente e il giocatore sta ripagando la fiducia con ottime prestazioni.

L’Everton in questa stagione non giocherà né in Champions né in Europa League, ma punta a qualificarsi nelle coppe europee in vista della prossima. Ha fatto un buon calciomercato per piazzarsi bene in Premier League. L’ultimo rinforzo è Ben Godfrey, difensore centrale arrivato per circa 27,5 milioni di euro dal Norwich.

Nella prossima giornata di campionato, dopo la sosta per le nazionali, l’Everton dovrà affrontare il Liverpool nel derby. Un impegno sicuramente molto complicato, però i Toffees non vogliono fermarsi. Pur consapevoli della superiorità dei Reds, comunque reduci da una pesante sconfitta contro l’Aston Villa, i ragazzi di Ancelotti hanno l’intenzione di vincere la stracittadina che si giocherà a Goodison Park.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Kabak, niente Milan: la decisione dello Schalke 04