Kabak, niente Milan: la decisione dello Schalke 04

Ozan Kabak sembra essersi allontanato definitivamente dal Milan, infatti lo Schalke 04 ha scelto di toglierlo dal mercato dopo aver rifiutato le offerte.

Non dovrebbe essere Ozan Kabak il rinforzo per la difesa del Milan. Nonostante i tentativi della società rossonera, non è arrivato alcun tipo di accordo economico con lo Schalke 04.

Stando alle ultime notizie provenienti dalla Germania e riprese dai colleghi di Tuttomercatoweb, il club tedesco avrebbe deciso di non cedere il difensore centrale turco. Lo ha tolto dal mercato, convinto di puntare su di lui anche per la stagione 2020/2021.

Difficile che la trattativa si possa riaprire, anche perché lo Schalke 04 non si è mai mosso da una valutazione di circa 25 milioni di euro. Una cifra giudicata eccessiva dal Milan, che sembra essere arrivato a offrine circa 15 con dei bonus. Molta distanza tra le parti e difficoltà nel trovare un punto di incontro.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno fatto un sondaggio anche per Antonio Rudiger del Chelsea, ma nelle ultime ore pare essere Mohamed Simakan l’obiettivo più concreto. Accordo già trovato con il giovane centrale difensivo francese, però serve raggiungere anche quello con lo Strasburgo adesso.

