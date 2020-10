Simakan, offerta del Milan allo Strasburgo: i dettagli

Lo Strasburgo ha ricevuto la prima proposta del Milan per il trasferimento di Mohamed Simakan. Paolo Maldini è in trattativa per assicurarsi il giocatore.

Il Milan ha deciso di accelerare per Mohamed Simakan, difensore centrale classe 2000. È stato già raggiunto l’accordo con il giocatore sul contratto, adesso bisogna trovare l’intesa con lo Strasburgo sul prezzo del cartellino.

Secondo quanto rivelato dal quotidiano francese L’Equipe, il club rossonero ha messo sul tavolo 8 milioni di euro più altri 2 di bonus. Un totale da 10 milioni, cifra confermata anche da La Gazzetta dello Sport. Paolo Maldini e Frederic Massara sperano di arrivare alla fumata bianca in queste ore.

Secondo gli aggiornamenti di Daniele Longo, cronista ed esperto di mercato, l’offerta del Milan sarebbe di 8 milioni più 4 di bonus per Simakan. Le pretese dello Strasburgo sono calate a 15-16 milioni. C’è ancora distanza, ma l’accordo non è lontano.

📣 #Milan ha presentato offerta da 8 milioni più 4 di bonus, lo #Strasburgo può scendere a 15/16 per #Simakan. Ma c’è ancora distanza e serve un rilancio per chiudere @cmdotcom — Daniele Longo (@86_longo) October 5, 2020

